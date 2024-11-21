Врач ответил, могут ли бюджетные искусственные елки вызвать аллергию

Бюджетные искусственные елки из некачественного пластика вряд ли могут спровоцировать аллергическую реакцию. Об этом в беседе с НСН рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Аллергия на искусственную ель – редкость, пластик по отношению к человеку инертный. Если елка сделана из некачественного пластика, какое-то время изделие будет выделять низкомолекулярные вредные вещества. Аллергии они не вызывают, но могут провоцировать интоксикацию», — сказал эксперт.

По его словам, такие товары могут стать причиной головной боли, заложенности носа и контактного дерматита. Болибок также добавил, что натуральные елки тоже редко влияют на появление аллергии, потому что такую реакцию обычно вызывает пыльца деревьев.

Эксперты до этого сообщали, что искусственная елка может оказаться опасной, поэтому к ее покупке нужно относиться серьезно. В противном случае есть угроза купить токсичное, пожароопасное и вредное для окружающей среды новогоднее украшение. В первую очередь они посоветовали обращать внимание на материал, из которого сделана копия главного зимнего дерева.

Ранее сообщалось, что женщина помыла искусственную елку и удивила соцсети количеством грязи на ней.