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В Перми прошел рейд по поиску уклоняющихся от воинского учета мигрантов

В Перми 47 бывшим мигрантам вручили повестки в армию

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

В Перми 47 бывших мигрантов с российскими паспортами доставили в военный комиссариат, чтобы поставить их на воинский учет. Об этом сообщает издание ИА «Текст».

Отмечается, что работники военкомата искали новоиспеченных россиян на стройках, в торговых центрах, а также среди водителей транспорта. В итоге в военкомат доставили 47 человек, из которых пятеро сразу же заключили контракт с Вооруженными силами Российской Федерации.

Рейд проводился силами военного следственного отдела Следственного комитета России по Пермскому гарнизону и работниками военкомата.

4 октября сообщалось, что в Санкт-Петербурге около 150 иностранных граждан доставили в военный комиссариат после масштабного рейда в торговых точках Сенного рынка и Апраксина двора.

11 сентября военные следователи и полицейские из Екатеринбурга проверили места работы мигрантов в городе. Рейды прошли на рынках и торговых точках в Верх-Исетском районе, специалисты ведомства искали людей, которые получили гражданство России, но не встали на воинский учет.

Ранее в Москве десяткам мигрантов вручили повестки в военкомат.

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