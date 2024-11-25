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В Петербурге школьница получила ожог глаза из-за выстрела из сигнального пистолета

Школьница из Петербурга пришла в гости и пострадала от выстрела из пистолета

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Vladimir Baranov/Global Look Press

В Петербурге госпитализировали 14-летнюю девочку, в которую случайно выстрелил ее знакомый. Об этом сообщила «Фонтанка».

Инцидент произошел вечером 24 ноября в квартире одного из домов на улице Орджоникидзе. По данным издания, пострадавшая пришла туда в гости, в какой-то момент в руках ее приятеля оказалось оружие. Нечаянно он нажал на курок, когда сигнальный пистолет был направлен в лицо школьнице. Девочка получила термический ожог роговицы.

Сообщение о произошедшем поступило в полицию из детской больницы, куда доставили пострадавшую. Врачи оценили ее состояние как среднетяжелое. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

В октябре подросток из Брянска украл у брата пистолет и пронес его в школу, чтобы произвести впечатление на одноклассников. Когда юноша заходил в здание, сработала рамка металлоискателя, и охранник использовал ручной металлодетектор, чтобы проверить рюкзак школьника, однако ничего запрещенного не обнаружил. Позже восьмиклассника вызвали к директору на разговор, туда же пригласили охранника для повторного, более тщательного досмотра. На этот раз он все же нашел припрятанный пистолет. Оружие изъяли и отправили на экспертизу, полиция начала проверку.

Ранее четырехлетний мальчик поехал с отцом на охоту и случайно выстрелил в него из ружья.

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