В Петербурге школьница получила ожог глаза из-за выстрела из сигнального пистолета

В Петербурге госпитализировали 14-летнюю девочку, в которую случайно выстрелил ее знакомый. Об этом сообщила «Фонтанка».

Инцидент произошел вечером 24 ноября в квартире одного из домов на улице Орджоникидзе. По данным издания, пострадавшая пришла туда в гости, в какой-то момент в руках ее приятеля оказалось оружие. Нечаянно он нажал на курок, когда сигнальный пистолет был направлен в лицо школьнице. Девочка получила термический ожог роговицы.

Сообщение о произошедшем поступило в полицию из детской больницы, куда доставили пострадавшую. Врачи оценили ее состояние как среднетяжелое. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

В октябре подросток из Брянска украл у брата пистолет и пронес его в школу, чтобы произвести впечатление на одноклассников. Когда юноша заходил в здание, сработала рамка металлоискателя, и охранник использовал ручной металлодетектор, чтобы проверить рюкзак школьника, однако ничего запрещенного не обнаружил. Позже восьмиклассника вызвали к директору на разговор, туда же пригласили охранника для повторного, более тщательного досмотра. На этот раз он все же нашел припрятанный пистолет. Оружие изъяли и отправили на экспертизу, полиция начала проверку.

Ранее четырехлетний мальчик поехал с отцом на охоту и случайно выстрелил в него из ружья.