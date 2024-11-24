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Во Владивостоке двухлетняя девочка обварилась кипятком из самогонного аппарата

В Приморье ребенок получил ожоги от самогонного аппарата

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FotograFFF/Shutterstock

В Ленинском районе Владивостока прокуратура устанавливает обстоятельства травмирования малолетнего ребенка девочка обварилась кипятком. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Инцидент произошел 24 ноября, двухлетняя девочка играла с сестрой в комнате и задела самогонный аппарат. Устройство упало, ребенка ошпарило кипятком.

Пострадавшую госпитализировали с ожогами. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

До этого сообщалось, что в Кяхтинском районе Бурятии трехлетняя девочка обварилась, опрокинув на себя кастрюлю с горячим супом, ребенок получил ожоги 60% тела. Мать девочки приготовила суп, оставила на плите кастрюлю и отлучилась в ванную. В какой-то момент ребенок потянул емкость на себя и обварился ее содержимым. Пострадавшую отвезли в центральную районную больницу, оттуда бригадой центра медицины катастроф перевезли в ДРКБ Улан-Удэ. По данным правоохранителей, семья оценивается как благополучная, на учете не состоит. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Петербурге ребенок попал в больницу с тяжелыми ожогами после лечения на дому.

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