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Российский истребитель уничтожил технику и военных ВСУ в курском приграничье

Минобороны: Су-34 нанес удар по составу и технике ВСУ в Курской области

Российский экипаж Су-34 нанес удар по скоплению личного состава, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадры с работой истребителя опубликовало Минобороны РФ.

По данным ведомства, экипаж нанес удар по целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. В итоге в Минобороны объявили, что «задача выполнена».

В начале недели еще один российский истребитель Су-34 ударил с помощью планирующих авиабомб по технике и живой силе ВСУ в приграничной зоне Курской области. Тогда Минобороны уточнило, что удар был нанесен по заранее разведанным целям с использованием авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Получив подтверждение от разведки об уничтожении военной техники и личного состава ВСУ, экипажи успешно вернулись на свой аэродром

До этого Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых запечатлено уничтожение ракетным ударом ОТРК «Искандер» истребителя МиГ-29 Воздушных сил Украины, стоящего на аэродроме Днепр.

Ранее на Западе заявили о скорой капитуляции ВСУ.

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