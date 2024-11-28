Воспитательницу из Лесосибирска осудили за недосмотр за мальчиком

Педагога из Красноярского края осудили за недосмотр за одним из воспитанников. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Лесосибирске. По версии следствия, женщина вывела 21 ребенка на утреннюю прогулку и должна была за ними наблюдать. Однако россиянка не присматривала за детьми постоянно, поэтому один ребенок пострадал.

Вместе с другими воспитанниками он играл на детской площадке и в какой-то момент застрял между напольным перекрытием и перилами горки. В вертикальном положении он провел около семи минут. Воспитательница все же обратила внимание на ситуацию, помогла ребенку выбраться и вызвала медиков.

Медики госпитализировали пострадавшего и оказали всю необходимую помощь, но спасти его не удалось.

В отношении педагога возбудили уголовное дело, фигурантка вину признала. Женщину приговорили к двум годам ограничения свободы. Она не сможет выезжать за пределы города и без разрешения менять место жительства.

Ранее на Камчатке мать стала фигуранткой уголовного дела после того, как не вызвала медиков игравшему с зажигалкой сыну.