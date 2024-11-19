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На Камчатке мать пойдет под суд за то, что не вызвала медиков игравшему с зажигалкой сыну

На Камчатке мать будут судить за игры ребенка с зажигалкой

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Y.P.photo/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Камчатского края предстанет перед судом из-за недосмотра за ребенком. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в Петропавловске-Камчатском. По версии следствия, россиянка оставила четырехлетнего сына одного. Мальчик заинтересовался зажигалкой и стал с ней играть, огонь перекинулся на его белье, из-за чего ребенок получил ожоги груди, плеч и предплечья.

Мать не спешила обращаться к медикам. Вместо этого раны пострадавшего обработали в домашних условиях и завернули его в мокрое полотенце. В результате у мальчика начались осложнения, спасти его не удалось.

В отношении матери возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе и о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Известно, что ее сын не посещал детский сад, питался продуктами быстрого приготовления, у него не было нужной одежды и игрушек. Сама мать злоупотребляет спиртным.

Изначально россиянке меру пресечения в виде подписки о невыезде, но, чтобы выпить, она нарушила правила, поэтому ее заключили под стражу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Архангельске отчим полтора года истязал трех несовершеннолетних падчериц.

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