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В аэропорту Екатеринбурга самолет задержался на 2,5 часа из-за сообщения о минировании

В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании задержали самолет

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Eaum M/Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге самолет не смог своевременно вылететь из аэропорта из-за сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Инцидент произошел в момент, когда самолет двигался по взлетно-посадочной полосе. Один из пассажиров рассказал экипажу о минировании, информацию он якобы услышал от тех, кто сидел рядом с ним.

Летевший в Москву борт вернули в аэропорт. После этого все пассажиры прошли повторный осмотр, тем временем специалисты осмотрели самолет. Во время мероприятий каких-либо взрывоопасных предметов обнаружено не было.

«Теперь со лжеминером разбирается транспортная полиция», – сообщается в публикации.

Самолет вылетел из аэропорта только спустя 2,5 часа после запланированного времени.

Как сообщает Telegram-канал «Авиаторщина», рассказавший о минировании мужчина подсмотрел информацию в телефоне у соседей по креслу. Он стал кричать, и, когда к нему подошли члены экипажа, в панике рассказал об увиденном.

Ранее пассажирок высадили из самолета Spirit Airlines из-за внешнего вида.

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