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Россиянин получил пулю в ногу, рассматривая пистолет соседа

На Сахалине мужчина случайно ранил себя в ногу из пистолета соседа

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Pixabay

В Углегорске устанавливаются обстоятельства травмирования местного жителя, мужчина выстрелил себе в ногу из пистолета. Об этом сообщает «АСТВ».

42-летний россиянин занимался ремонтом в подвале частного дома по улице Егорова. К нему в гости зашел сосед, в ходе беседы он показал приятелю травматический пистолет и дал подержать его.

Сахалинец повертел в руках оружие и случайно нажал на спусковой крючок, пуля попала ему в ногу. Пострадавший обратился за медицинской помощью, серьезных травм у него не выявлено. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, отвечать придется владельцу травматического пистолета, который не должен был передавать оружие посторонним.

До этого в Ингушетии отец выстрелил в сына во дворе их дома. Юноша получил серьезную травму, его здоровью причинен тяжелый вред. По словам самого мужчины, в этот момент он чистил охотничье ружье и нанес молодому человеку травму случайно.

Ранее в Саратовской области ребенок прострелил другу голову.

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