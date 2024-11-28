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В России призвали профессионализировать школьное образование

Аналитик Деревягин: школьное образование в России нужно профессионализировать

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Shutterstock

Школьное образование в России необходимо изменить в сторону профессионализации, чтобы выпускники могли сразу устроиться на работу. Об этом Pravda.Ru рассказал независимый аналитик в сфере образования Борис Деревягин.

«Необходимо разворачивать школьную программу в сторону большей профессионализации. Человек, который выходит из 9 класса, мог бы сразу устроиться на такие-то, такие-то позиции. После 11 класса такие-то, такие-то позиции. Чтобы люди понимали, что они закончат школу и не будут, как кутенок в воде, барахтаться и не понимать, куда ему плыть», — отметил эксперт.

По его словам, многие старшеклассники поступают в вузы без понимания того, чего они хотят добиться в жизни. Деревягин считает нужным адаптировать образование к современным реалиям. Кроме того, он предложил популяризировать среднее профессиональное образование и профессионализировать общее образование, чтобы готовить школьников к профессиональной деятельности.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в ходе правчаса будет обсуждаться вопрос профессионального образования. По словам Володина, при подготовке к обсуждению был проведен анализ более 1,5 тысячи комментариев, 50% которых были посвящены необходимости подготовки квалифицированных кадров и повышению престижа рабочих специальностей.

Ранее правительство РФ утвердило план по повышению качества математического образования.

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