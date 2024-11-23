Правительство РФ утвердило план по повышению качества математического образования

Правительство РФ утвердило план мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования до 2030 года. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина в Telegram-канале.

«Правительство утвердило комплексный план мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования до 2030 года», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, план включает в себя несколько разделов, среди которых совершенствование учебных предметов, повышение качества подготовки учителей математики и естественно-научных дисциплин. Помимо этого, в программу мероприятий входит раздел по профориентации учащихся, а также увеличение профильных классов по изучению математики, физики, химии и биологии. Кроме того, в ходе модернизации планируется улучшить систему проведения олимпиад школьников.

В кабмине добавили, что результатом плана должно стать увеличение до 30% доли молодых педагогов естественно-научных предметов, не менее чем на 10% числа учащихся, углубленно изучающих точные и естественные науки, а также повышение до 35% доли сдающих ЕГЭ по профильной математике и естественно-научным предметам.

До этого депутат Госдумы Светлана Бессараб сообщила, что с 2025 года в России станут больше заботиться о студенческих семьях. Меры поддержки для этой категории граждан будут прописаны в национальном проекте «Семья».

Ранее кабмин поддержал идею продлевать срок действия сертификата ЕГЭ участникам СВО.