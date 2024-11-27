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Депутаты Госдумы обсудят тему среднего профессионального образования

Володин: депутаты и правительство обсудят вопрос профессионального образования

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале, что в ходе правчаса в среду будет обсуждаться вопрос профессионального образования.

По словам Володина, при подготовке к обсуждению был проведен анализ более 1,5 тысячи комментариев, 50% которых были посвящены необходимости подготовки квалифицированных кадров и повышению престижа рабочих специальностей.

В ходе обсуждения будут рассмотрены следующие темы: бесплатное обучение рабочей профессии; отмена сдачи ОГЭ для выпускников 9-х классов при поступлении в учреждения среднего профессионального образования (СПО) и ЕГЭ для выпускников 11-х классов; корректировка учебных планов СПО в сторону практического обучения и развития навыков; обеспечение соответствия материально-технической и лабораторной базы СПО современным требованиям производства; предоставление всем нуждающимся студентам СПО доступа к общежитию на время обучения, а также подготовка специалистов и открытие новых специальностей на конкретные производства.

19 ноября глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявлял, что в российских колледжах будет учитываться опыт волонтерства абитуриентов. Депутат уточнил, что выступил с соответствующей инициативой в 2023 году, и ее поддержал министр просвещения Сергей Кравцов. Теперь предложение официально закрепили ведомственным приказом.

Ранее в Рособрнадзоре задумались об изменении системы оценивания ЕГЭ.

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