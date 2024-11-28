В Подмосковье 60 спасателей тушат горящий склад на площади более 1 тыс. «квадратов»

В подмосковном Климовске загорелось производственное здание на 1,3 тыс. квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, на месте работают более 60 специалистов и 20 единиц техники. Дальнейшая информация уточняется.

Накануне на юге Москвы произошло возгорание в хостеле. Здание загорелось на площади около 40 квадратных метров на юго-западе Москвы, эвакуировано около 30 человек.

В Telegram-канале МЧС сообщили, что возгорание уже ликвидировали. В инциденте никто не пострадал. В тушении пожара задействовали 29 спасателей и восемь единиц техники.

До этого сотрудники МЧС тушили крупный пожар в Подмосковье. Пламя охватило животноводческую ферму в Серпухове, площадь которой составляет 1200 квадратных метров. Из помещений вывели 100 голов крупнорогатого скота, и угрозы дальнейшего распространения огня не наблюдается. Дополнительная информация уточняется.

Ранее в Воронежской области произошел пожар в автосалоне.