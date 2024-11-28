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Жителей Севастополя предупредили о масштабных учениях в городе

Развожаев: в Севастополе проходит масштабная тренировка силовых структур

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Владимир Песня/РИА Новости

В четверг, 28 ноября, в Севастополе проходит масштабная комплексная тренировка наших силовых структур. Об этом сообщил мэр города Михаил Развожаев.

В учения примут участие подразделения СГУП «Отряд Севастополь», «БАРС-Севастополь» Севастопольского казачьего округа. Развожаев попросил жителей города не беспокоиться, если они увидят людей с оружием.

«Плановые учения проводятся в районе Ялтинского кольца, Тылового, Фруктового, Андреевки и Орловского моста, в районе береговой линии Северной стороны», — уточнил он.

Учения направлены на подготовку военных сил к противостоянию диверсионным группам украинской армии.

В октябре в Севастополе флот проводил тренировки расчетов противоподводно-диверсионной обороны с применением стрелкового оружия. Они длились примерно час.

Тренировки расчетов велись в районе Северного и Южного молов. Аналогичные учения проводились несколько раз в 2024 году.

Ранее власти Севастополя сообщили об отражении украинской атаки.

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