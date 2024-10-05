В Севастополе проходят учения флота с применением оружия

В Севастополе флот проводит тренировки расчетов противоподводно-диверсионной обороны с применением стрелкового оружия. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Ориентировочно с 19:00 до 20:00», — проинформировал он о времени проведения учений.

Тренировки расчетов ведутся в районе Северного и Южного молов.

«В городе все спокойно», — заверил Развожаев.

Это не первые учения Черноморского флота, которые проходят в Севастопольской бухте в этом году. Например, в начале августа моряки сил противоподводно-диверсионного обеспечения отрабатывали применение артиллерийского оружия, отмечал губернатор города.

Также об учениях сообщалось 13 июля. Анонсировалось, что моряки произведут один выстрел.

Кроме того, летом проходили тренировки по установке дымовых завес в Севастопольской бухте. Такие учения связаны с частыми попытками ВСУ атаковать Севастополь с помощью беспилотников и ракет. Маскировочный дым призван запутать украинских военных. Дымовые завесы также используют для защиты Крымского моста.

Ранее в Пентагоне рассказали, как относятся к ударам американским оружием по Крыму.