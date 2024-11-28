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Пивная кега взорвалась в руках подростка из Зеленограда

Shot: в Зеленограде школьник попал в больницу после взрыва пивной кеги

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Shutterstock

Подросток из Зеленограда пострадал во время игры с пивной кегой. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Предмет 16-летний школьник обнаружил, когда вместе с друзьями гулял в одном из дворов. Несмотря на то что объем кеги составлял около 20 литров, молодые люди бросали и пинали ее.

В какой-то момент подросток схватил предмет и хотел бросить на землю, но он взорвался в руках. Приехавшие на место медики госпитализировали пострадавшего с рваной раной руки. О состоянии молодого человека не сообщается.

До этого в Челябинске 11-летний школьник попал в больницу после игр с пиротехникой. По данным управления Росгвардии, петарда взорвалась у мальчика в руках. Пострадавшего заметил росгвардеец, ожидавший своего сына, мужчина вызвал медиков.

О характере травм информации нет, но известно, что жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает.

Ранее российскую школьницу госпитализировали после курения вейпа.

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