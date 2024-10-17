Российскую школьницу госпитализировали после курения вейпа

В Дальнереченске 12-летняя школьница оказалась в больнице с отравлением после того, как покурила никотинсодержащую жидкость. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося, заявили в пресс-службе краевого ведомства.

По предварительной информации, 17 октября ученица одной из школ после занятий обратилась за медицинской помощью. Девочка жаловалась на недомогание, ей потребовалась госпитализация. Медики установили, что ребенок отравился парами электронной системы употребления табака.

В прокуратуре отметили, что выяснят, каким образом вейп попал к девочке.

Ранее в Томске взорвавшийся в рюкзаке у школьника вейп вызвал переполох. После прозвучавшего хлопка учителя вызвали сотрудников Росгвардии и вывели детей на улицу. Правоохранители, выяснив причину громкого звука и задымления, дали добро на возобновление учебного процесса.

Ранее в Москве школьник пострадал от взрыва вейпа: устройство взорвалось прямо у мальчика в руках.