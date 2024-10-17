Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российскую школьницу госпитализировали после курения вейпа

В Приморье школьница покурила вейп и оказалась с отравлением в больнице

close
Unsplash

В Дальнереченске 12-летняя школьница оказалась в больнице с отравлением после того, как покурила никотинсодержащую жидкость. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося, заявили в пресс-службе краевого ведомства.

По предварительной информации, 17 октября ученица одной из школ после занятий обратилась за медицинской помощью. Девочка жаловалась на недомогание, ей потребовалась госпитализация. Медики установили, что ребенок отравился парами электронной системы употребления табака.

В прокуратуре отметили, что выяснят, каким образом вейп попал к девочке.

Ранее в Томске взорвавшийся в рюкзаке у школьника вейп вызвал переполох. После прозвучавшего хлопка учителя вызвали сотрудников Росгвардии и вывели детей на улицу. Правоохранители, выяснив причину громкого звука и задымления, дали добро на возобновление учебного процесса.

Ранее в Москве школьник пострадал от взрыва вейпа: устройство взорвалось прямо у мальчика в руках.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами