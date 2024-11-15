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В Ярославской области арестовали чиновника по подозрению в получении взяток

Главу управления экономики Переславля-Залесского арестовали по делу о взятках

В Переславле-Залесском Ярославской области арестовали начальника управления экономики администрации городского округа по делу о взятках. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По версии следствия, обвиняемый получил от одного из предпринимателей Переславского района деньги за то, что его не будут привлекать к административной ответственности за уличную торговлю в неразрешенных местах.

Задержанному предъявили обвинение. По ходатайству следователя суд избрал чиновнику меру пресечения в виде заключения под стражу. По месту жительства и работы подозреваемого провели обыски.

Накануне бывшего замгубернатора Кузбасса Эдуарда Балабана обвинили в мошенничестве на 7 млн рублей. По данным следствия, фигурант дела в феврале 2022 года пообещал знакомому прекращение уголовного разбирательства в его отношении за денежное вознаграждение в размере указанной суммы. Балабан заведомо знал, что не сможет помочь обратившемуся. После получения общей суммы он распорядился ей по своему усмотрению.

Ранее топ-менеджера «Ростелекома» задержали по делу о мошенничестве.

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