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Вильфанд заявил об аномальном тепле в России

Вильфанд: в России наблюдается аномально теплая погода

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В настоящее время в России фиксируется аномально теплая температура. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«На всей территории страны очень высокие температуры», — подчеркнул синоптик.

Причинами такой погоды стали глобальное потепление и перенос воздушных масс из Атлантики, уточнил он.

«Если для европейской территории это тепло выражается в характеристиках 4-5°С выше нормы, то когда этот атлантический воздух уходит за Урал… Там колоссальная аномалия», — отметил Вильфанд.

На востоке Уральского федерального округа температура выше нормы на 15-16°С, продолжил синоптик. Затем такая аномалия будет наблюдаться в центре Якутии — 16-20°С.

«На Урале, в Свердловской области температура будет около нулевой отметки. Уже третья декада ноября, а температура в течение всей недели около нулевой отметки», — добавил руководитель Гидрометцентра.

11 ноября Вильфанд сообщил, что процессы глобального потепления климата в России проходят быстрее, чем в других, более южных странах. По его словам, в умеренных широтах Евразии средняя годовая температура увеличивается в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по планете. А в северных широтах этот процесс еще быстрее — в 3,5 раза.

Ранее человечество предупредили о беспрецедентной засухе.

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