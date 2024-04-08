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В МИД РФ рассказали, что будет со зданием посольства Украины в Москве

Дипломат Полищук: РФ оставит в неприкосновенности посольство Украины в Москве

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Антон Денисов/РИА Новости

Россия оставит в неприкосновенности здание посольства Украины в Москве после расторжения договора аренды на земельный участок. Об этом сообщил ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Договор аренды был расторгнут мэрией российской столицы в феврале 2024 года в качестве ответной меры на решение Киевского горсовета в апреле 2023 года о расторжении договора аренды земельного участка посольства РФ на Украине, напомнил дипломат.

Он отметил, что расторжение договора аренды земли не влияет на неприкосновенность самого здания посольства, которое остается в собственности Украины.

В случае разрыва дипломатических отношений, согласно Венской конвенции, государство пребывания должно даже в случае вооруженного конфликта уважать и охранять помещения представительства вместе с его имуществом и архивами, подчеркнул Полищук.

Глава департамента МИД добавил, что это относится также и к дипломатической собственности РФ на Украине.

Ранее в МИД РФ заявили о расторжении договора с Украиной о международном автосообщении.

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