Арбитражный суд Москвы взыскал с посольства Украины почти 5 млн рублей

Арбитражный суд Москвы взыскал почти 5 млн рублей с посольства Украины в России по иску Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) — единой теплоснабжающей организации столицы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

МОЭК взыскивает с посольства Украины задолженности и неустойки, в частности, по договорам теплоснабжения. В течение этого года арбитражный суд потребовал от посольства Украины в столице выплатить почти 24 млн рублей в рамках рассмотрения четырех исков МОЭК.

До этого директор Фонда защиты национального исторического наследия Иван Мельников предлагал передать здание дипломатического представительства Украины в Москве российским патриотическим организациям. По его словам, объект не должен простаивать.

Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук подчеркивал, что Россия оставит в неприкосновенности здание посольства Украины в Москве после расторжения договора аренды на земельный участок.

Ранее в РФ обвинили посольство Украины в рекрутировании наемников.