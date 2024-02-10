Посольство Украины в Москве предложили передать патриотическим организациям

Здание дипломатического представительства Украины в Москве предложено передать российским патриотическим организациям. Об этом заявил директор Фонда защиты национального исторического наследия Иван Мельников, сообщает RT.

«В нем могут располагаться организации, отстаивающие права российских граждан за рубежом, права спортсменов, а также помогающие семьям участников СВО и т.д.», — сказал Мельников.

Он отметил, что подобная идея была озвучена еще в прошлом году, при этом добавив, что здание не должно простаивать.

10 февраля российская сторона проинформировала Украину о прекращении аренды участков под посольство.

Представитель МИД Мария Захарова пояснила, что в прошлом году Киевский горсовет объявил о разрыве договора на аренду участка, где располагаются здания посольств России.

Ранее в Киеве предложили переименовать проспект, на котором располагалось здание российского посольства.