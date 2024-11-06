В Испании крупнейшую партию кокаина нашли в бананах

Правоохранительные органы Испании перехватили партию кокаина массой 13 тонн — это рекордная партия, когда-либо конфискованная в стране. Об этом пишет El Mundo со ссылкой на сообщение полиции королевства.

«В порту Альхесирас был перехвачен контейнер с общим весом 13 062 кг кокаина, что является наибольшим изъятием этого наркотика на территории Испании на данный момент», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что эта партия стала второй по величине в Европе. Наркотики были спрятаны в контейнере с бананами, который поступил из Эквадора. В ходе операции были проведены пять обысков. Один подозреваемый был задержан, в то время как двое менеджеров компании-импортера находятся в розыске, уточнили в пресс-службе ведомства.

В октябре в Дюссельдорфе местная пиццерия была закрыта после того, как появилась информация о том, что в одно из ее блюд якобы добавлялся кокаин. Полиция начала расследование этого дела, когда инспекторы по контролю за продуктами питания сообщили о подозрительно высоких продажах ресторана.

Ранее ученые выяснили, как именно кокаин обманывает мозг и формирует зависимость.