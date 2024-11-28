Руководство CBS в 2023 году отказалось от интервью с Маском без предварительной редактуры

Руководство американского телеканала CBS осенью прошлого года отказалось от интервью с предпринимателем Илоном Маском, так как не хотело, чтобы оно демонстрировалось в прямом эфире без предварительной редактуры. Об этом на своей странице в социальной сети X написала бывшая сотрудница CBS Кэтрин Херридж.

По словам журналистки, она предложила CBS News провести интервью с Маском. Предприниматель был согласен дать интервью, но при условии, что его будут показывать в прямом эфире в соцсети X.

Однако руководство телеканала заявило, что интервью нельзя демонстрировать в прямом эфире, а необходимо записать его заранее, а затем при необходимости отредактировать.

Поэтому, отметила Херридж, интервью Маска так и не состоялось. Журналистка подчеркнула, что ей было от этого очень стыдно.

В феврале сообщалось, что у расследовавшей дело сына президента США Джо Байдена Хантера журналистки Херридж при увольнении из CBS изъяли ноутбук с записями и конфиденциальными данными.

Ранее Маска сочли «мини-Гитлером» из-за политики в Х.