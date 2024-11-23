Маска сочли «мини-Гитлером» из-за политики в Х

Американский предприниматель, миллиардер Илон Маск подарил США электромобили, за что общественность его вознесла, однако стоило ему дать чуть больше свободы слова в контролируемой им социальной сети X, как его тут же причислили к сторонникам идеи превосходства белых и «чуть ли не следующим мини-Гитлером». Об этом в эфире RT заявил политический обозреватель Джимми Дор.

«Он вдруг решил дать больше — не 100%, а просто чуть больше — свободы слова в своей социальной сети, и тогда его выставили расистом, ненавистником, худшим... чуть ли не следующим мини-Гитлером», — сказал он.

21 ноября Маск заявил, что американские власти тратят часть государственного бюджета страны на нелегальных мигрантов. Он отметил, что это происходит, поскольку нелегальные мигранты голосуют за демократов.

В ходе президентской кампании Илон Маск был одним из самых заметных сторонников республиканцев и Дональда Трампа. В результате победы Трампа на президентских выборов он получит пост в администрации страны и станет соруководителем нового департамента повышения эффективности государственного управления (Department of Government Efficiency). Одной из целей работы Маск называл сокращение расходов госбюджета на $2 трлн.

Ранее Time разместил на обложке фото Илона Маска.