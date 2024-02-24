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У расследовавшей дело Хантера Байдена журналистки забрали ноутбук

NYP: у расследовавшей дело Хантера Байдена журналистки изъяли ноутбук

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Unsplash

У расследовавшей дело сына президента США Джо Байдена Хантера журналистки Кэтрин Херридж при увольнении из CBS изъяли ноутбук с записями и конфиденциальными данными. Об этом пишет The New York Post.

Хэрридж и еще около 20 журналистов были уволены с канала на прошлой неделе в рамках масштабного сокращения персонала в материнской компании CBS Paramount.

Источники американского издания опасаются, что действия канала могут повлиять на расследование Херридж, поскольку на ноутбуке могли храниться записи ее интервью с важными свидетелями по делу. При этом представители CBS заявили, что не намерены сохранять конфиденциальную информацию журналистки.

По словам коллег Херридж, обычно работодатели не изымают у журналистов ноутбуки с личными файлами. Предполагается, что на устройстве женщина хранила наработки периода работы в Fox News.

До этого Минюст США нашел свидетельства употребления наркотиков Хантером Байденом.

Ранее Илон Маск опубликовал мем про расследование ФБР в отношении Хантера Байдена.

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