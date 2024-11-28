НАТО заподозрило, что шедшее из России китайское судно повредило кабели в Балтике

НАТО подозревает шедшее из России китайское судно в умышленном повреждении кабелей якорем в Балтийском море. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что экипаж сухогруза Yi Peng 3 подозревают в том, что он намеренно бросил якорь и продолжил движение, несмотря на замедление хода судна. Спустя некоторое время начала появляться информация об обрыве первого кабеля между Швецией и Литвой.

Источники утверждают, что в это время передающий данные о местоположении судна транспондер был отключен.

По данным следствия, спустя несколько часов сухогруз перерезал второй кабель между Германией и Финляндией. В текущий момент сухогруз стоит в проливе Каттегат, соединяющем Балтийское и Северное моря.

Издание подчеркивает, что расследователи сосредоточились на том, был ли капитан судна завербован разведкой РФ.

О том, что два подводных кабеля связи, проложенных по дну Балтийского моря, вышли из строя, стало известно 18 ноября. Один из них был оборван в воскресенье, другой — в понедельник.

После этого датские военные суда задержали китайский корабль Yi Peng 3, проходивший рядом с поврежденными кабелями. Немецкий журнал Bild писал, что капитан судна — россиянин, а корабль следовал из российского порта Усть-Луга. По факту повреждения кабелей прокуратура Литвы начала следствие по статье «терроризм».

Ранее сообщалось, что США и ЕС разошлись во мнениях на тему виновного в обрыве кабелей в Балтийском море.