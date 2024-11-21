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США и ЕС разошлись во мнениях на тему виновного в обрыве кабелей в Балтийском море

CNN: США не считают РФ виновной в обрыве кабелей в Балтийском море

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Shutterstock

Американские и европейские чиновники разошлись во мнениях о причине обрыва двух ключевых подводных интернет-кабелей в Балтийском море, поскольку в США не считают Россию причастной к инциденту. Об этом сообщает CNN.

«Россию обвинили в ведении гибридной войны против Европы после того, как ряд подозрительных инцидентов, поджогов, взрывов и других актов саботажа в нескольких европейских странах были отслежены до Москвы», — говорится в публикации.

По данным CNN, причиной обвинения в нарушении работы кабелей произошло всего через несколько недель после того, как США предупредили, что Россия может превратить в цель критическую подводную инфраструктуру.

Однако два американских чиновника, знакомых с первоначальной оценкой инцидента, сообщили CNN, что ущерб не считается преднамеренными действиями России или какой-либо другой страны. Собеседники издания добавили, что повреждения, вероятно, могли быть вызваны волочением якоря проходящим судном. Такие инциденты случались и раньше, хотя и не так быстро.

Два кабеля — BCS East-West, соединяющий Литву и Швецию, и C-Lion1, соединяющий Финляндию с Германией, — были внезапно оборваны 17 и 18 ноября. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что кабели были повреждены «намеренно».

20 ноября стало известно, что датские военные суда задержали китайский корабль Yi Peng 3, проходивший рядом с поврежденными кабелями в Балтийском море. По данным СМИ, капитан судна россиянин, а сам Yi Peng 3 следовал из российского порта Усть-Луга. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог намекнул, кому может быть выгоден разрыв кабеля C-Lion1.

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