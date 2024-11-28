Названы условия для выхода на пенсию в 2025 году

Накопление минимальной величины индивидуального пенсионного коэффициента станет одним из условий для выхода на пенсию в 2025 году. Об этом сообщил профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Вадим Виноградов в беседе с агентством DEITA.

В следующем году минимальная сумма ИПК для выхода на пенсию составит 30 единиц. При этом максимальный годовой прирост ИПК составляет 10 единиц, что возможно при ежемесячном доходе свыше 185 тысяч рублей, заметил Виноградов.

Вторым условием для выхода на пенсию в 2025-м является наличие страхового стажа, он не должен быть меньше 15 лет, подчеркнул профессор. Он уточнил, что в страховой стаж засчитывается не только официальное трудоустройство, но и декретный отпуск, а также служба в армии.

Досрочно выйти на пенсию имеют право многодетные матери, а также те, кто накопил длительный трудовой стаж или работал в опасных условиях, добавил профессор.

25 ноября депутат Мособлдумы, председатель Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что работающие пенсионеры в России должны получать пенсию почти вдвое больше, чем сейчас. Он отметил, что справедливый размер выплат для работающих россиян должен быть на том же уровне, что и для неработающих — минимум 35 тыс. рублей и не менее 40% от средней зарплаты на текущий момент.

Ранее в Госдуме ответили, когда сравняются пенсии работающих и неработающих россиян.