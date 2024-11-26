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В Госдуме ответили, когда сравняются пенсии работающих и неработающих россиян

Бессараб: пенсии работающих и неработающих россиян сравняются через пять лет

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Пенсии работающих и неработающих российских пенсионеров смогут сравнять через пять-шесть лет. Об этом «Москве 24» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, этот процесс требует времени, поэтому сравнять выплаты резко не получится. Депутат уточнила, что с 2025 года страховые пенсии работающих граждан будут повышать наравне с неработающими.

«Но если нетрудоустроенные получают только индексацию, которая назначена в соответствии с бюджетом, то работающие могут еще получить три индивидуальных пенсионных коэффициента за каждый год работы. Поэтому пенсии постепенно сравняются у работающих и неработающих. Они будут получать больше, чем сейчас», — отметила Бессараб.

Она добавила, что россияне могут увеличить свою пенсию, если при достижении пенсионного возраста они отсрочат выход на заслуженный отдых.

Накануне депутат Мособлдумы, председатель Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что работающие пенсионеры в России должны получать пенсию почти вдвое больше, чем сейчас. Он отметил, что справедливый размер выплат для работающих россиян должен быть на том же уровне, что и для неработающих — минимум 35 тыс. рублей и не менее 40% от средней зарплаты на текущий момент.

Ранее был назван способ повышения пенсий многодетным россиянам.

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