Министерство просвещения РФ не будет разрабатывать методички для школ по квадроберам

Министерство просвещения России не видит необходимости в разработке для школ методических рекомендаций о квадробинге. Об этом, ссылаясь на письмо ведомства депутату Госдумы Татьяне Буцкой, сообщает РИА Новости.
В документе отмечается, что министерство во избежание побуждения интереса к квадробингу считает излишним дополнительно информировать школьников и их родителей о данном явлении. Поэтому методические рекомендации об этом не разрабатывались и не направлялись в российские регионы.
23 октября первый заместитель председателя комитета Государственной думы по защите семьи Татьяна Буцкая направила министру просвещения РФ Сергею Кравцову обращение с просьбой проинформировать ее о позиции ведомства по квадробингу.
В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в его стране нет проблемы квадроберов.
Ранее в России взлетели продажи товаров для квадроберов.