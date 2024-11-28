Министерство просвещения РФ не будет разрабатывать методички для школ по квадроберам

Министерство просвещения России не видит необходимости в разработке для школ методических рекомендаций о квадробинге. Об этом, ссылаясь на письмо ведомства депутату Госдумы Татьяне Буцкой, сообщает РИА Новости.

В документе отмечается, что министерство во избежание побуждения интереса к квадробингу считает излишним дополнительно информировать школьников и их родителей о данном явлении. Поэтому методические рекомендации об этом не разрабатывались и не направлялись в российские регионы.

23 октября первый заместитель председателя комитета Государственной думы по защите семьи Татьяна Буцкая направила министру просвещения РФ Сергею Кравцову обращение с просьбой проинформировать ее о позиции ведомства по квадробингу.

В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в его стране нет проблемы квадроберов.

Ранее в России взлетели продажи товаров для квадроберов.