В Госдуме призвали Минпросвещения обозначить позицию по квадробингу

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по защите семьи Татьяна Буцкая направила министру просвещения Сергею Кравцову обращение с просьбой проинформировать ее о позиции ведомства по квадробингу. Об этом сообщает РИА Новости, имеющее в распоряжении соответствующий документ.

«В СМИ и социальных сетях появляются сообщения о том, что в образовательных учреждениях (школах) с учениками и их родителями проводятся «профилактические беседы» о негативном влиянии субкультуры «квадробинга», — отмечается в документе.

Кроме того, Буцкая запросила у министерства рекомендации по работе с детьми по популярной сегодня субкультуре. Также она обратила внимание, что дети вовлекаются в субкультуры «фурии» и «терианы», что также может быть опасным для общества.

Накануне заместитель председателя комитета Госдумы России по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил о планах направить в Минпромторг письмо с просьбой обязать маркетплейсы не отображать в поисковой выдаче товары для квадробинга.

Ранее сообщалось, что на маркетплейсах в РФ начали продавать корм для квадроберов.