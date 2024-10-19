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В России взлетели продажи товаров для квадроберов

Продажи товаров для квадроберов в России с начала года выросли в 45 раз

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K-FK/Shutterstock/FOTODOM

Продажи товаров для квадроберов (масок животных, хвостов, перчаток-лап) по итогам января — сентября подскочили на 4800% в физическом выражении. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные объединенной компании Wildberries и Russ.

В финансовом выражении продажи взлетели на 4700%. Отдельно в Москве прирост составил 4200% в штуках и 4400% в деньгах.

Пик спроса пришелся на май, рассказали представители маркетплейса. В последующие месяцы интерес к данной категории товаров оставался стабильно высоким. При этом сейчас начал прослеживаться тренд к постепенному охлаждению спроса.

Недавно на российских маркетплейсах появился корм для квадроберов. Товар вызвал бурные обсуждения в обществе. Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал жестко наказать продавцов такого корма. Несмотря на угрозы, производитель корма для квадроберов отказался снимать его с продажи.

Ранее психолог рассказала о плюсах увлечения детей квадробингом.

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