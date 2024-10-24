В Госдуме дали рекомендации родителям квадроберов

Квадробинг сам по себе не представляет опасности для детей, только если они не зацикливаются на нем. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказала первый заместитель председателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

По ее словам, если это произошло, родителям стоит срочно обратиться к врачу и проверить психическое состояние ребенка. Депутат добавила, что это увлечение может также навредить физическому здоровью детей, потому что они могут упасть, например, когда прыгают с веток.

«Что касается корма. Если ребенок съест кошачий или собачий корм, то у него, возможно, случится несварение желудка, а как максимум — отравление. Кошачий корм — для кошки. Собачий корм — для собак. Человеческая еда — для человека», — добавила Буцкая.

Накануне Татьяна Буцкая направила министру просвещения Сергею Кравцову обращение с просьбой проинформировать ее о позиции ведомства по квадробингу. Она отметила, что в СМИ и социальных сетях появляются сообщения о том, что в образовательных учреждениях (школах) с учениками и их родителями проводятся «профилактические беседы» о негативном влиянии субкультуры «квадробинга», и запросила у министерства рекомендации по работе с детьми по популярной сегодня субкультуре.

Ранее сообщалось, что в России могут запретить продажу товаров для квадробинга.