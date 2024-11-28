Госдеп США обновил рекомендации для выезжающих в КНР американцев

Госдепартамент США обновил свои рекомендации для выезжающих в Китай сограждан. Об этом сообщает The Hill.

В публикации отмечается, что американское внешнеполитическое ведомство заменило уровень 3, который призывает граждан отказаться от поездок, на уровень 2, рекомендующий соблюдать повышенную осторожность на территории Китая.

В обновленных рекомендациях подчеркивается, что «пропало примечание, указывающее на риск неправомерного задержания граждан США».

Обновления были приняты после того, как три американца были освобождены Пекином в обмен на граждан Китая, задержанных в США.

В июле 2023 года Госдеп США призвал американцев по возможности отказаться от визитов в Китай.

Как уточнили в Госдепе, предупреждение обусловлено «произвольным применением местных законов, в том числе в отношении запретов на выезд, и риска неправомерных задержаний».

Американские чиновники призывали своих граждан соблюдать осторожность при посещении материкового Китая, а также специальных административных районов (САР): Макао и Гонконга.

Ранее Госдеп подтвердил обмен заключенными с КНР.