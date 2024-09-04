Британский журналист предложил Китаю напасть на Россию

Если Китай действительно заинтересован в возвращении под свой контроль территорий, то ему следует сосредоточиться на нападении на Россию, а не на Тайвань, поскольку «лучшего момента» для атаки больше не наступит из-за спецоперации на Украине. Об этом пишет журналист Джордж Эллисон в материале для The Telegraph.

Автор считает, что Китаю легче вторгнуться в Россию, чем атаковать Тайвань, поскольку большая часть российских войск якобы находится на Украине.

«Китай, вероятно, еще не готов к сложному воздушному и морскому вторжению на Тайвань, который поддерживают США. Но серьезных трудностей с осуществлением сухопутного вторжения в Россию у него не возникнет», — пишет журналист.

Эллисон считает, что Китай должен нацелиться на Владивосток, который якобы является предметом споров между РФ и КНР. Это позволит Пекину улучшить свои позиции на Тихом океане, размышляет он.

До этого президент Тайваня Лай Циндэ заявил, что, поскольку Китай считает остров частью своей территории, то Пекину следует отобрать у России Дальний Восток, который был утрачен по итогам заключения Айгунского договора между Российской Империей и Империей Цинь в 1858 году. В ответ на это представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Россию и Китай не интересуют мнения маргинальных политиков.

Ранее в Совфеде резко отреагировали на предложение Тайваня к КНР отобрать у РФ Дальний Восток.