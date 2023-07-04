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Американцев призвали отказаться от визитов в Китай

Госдеп США призвал американцев отказаться от путешествий в Китай

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Mark Schiefelbein/AP

Госдеп США призвал американцев по возможности отказаться от визитов в Китай. Об этом говорится на сайте ведомства. Соответствующая рекомендация была дана 3 июля, и ее включили в обновленный список советов для путешественников.

Как уточнили в Госдепе, предупреждение обусловлено «произвольным применением местных законов, в том числе в отношении запретов на выезд, и риска неправомерных задержаний».

Американские чиновники призывают своих граждан соблюдать осторожность при посещении материкового Китая, а также специальных административных районов (САР): Макао и Гонконга.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что США используют миф об угрозе Китая в качестве предлога для расширения вооружений и сохранения своей военной гегемонии. Так он прокомментировал высказывание главы ЦРУ Уильяма Бернса о планах КНР «провести операцию по установлению контроля над Тайванем к 2027 году».

Ранее в ЦРУ охарактеризовали стремление США дистанцироваться от китайской экономики.

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