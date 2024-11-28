Тур «Молодежная Териберка» пропал с сайта организаторов после инцидента с судном

Организаторы тура «Молодежная Териберка» убрали с сайта объявление о продаже экскурсии в связи с дополнительной проверкой безопасности после инцидента с судном, затонувшим в Баренцевом море. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

По словам участницы экскурсии по имени Елена, стоимость трехдневного тура составляла 25 тыс. рублей. В первый день организаторы предлагали прогуляться по Мурманску, во второй — покататься на катере в Териберке и полюбоваться северным сиянием, в третий — покататься на оленях и собачьих упряжках.

Елена находилась на борту судна, когда оно начало переворачиваться и тонуть. Туристов спасли проходившие рядом лодки. Девушка сообщила, что в результате инцидента многие люди потеряли ценные вещи, а также получили ссадины и ушибы.

Утром в среду, 27 ноября, в Териберке Мурманской области перевернулась лодка с туристами. Пассажирам пришлось карабкаться на бок судна, чтобы остаться на плаву.

Лодка вышла в акваторию Баренцева моря, несмотря на ограничение на выход маломерных судов до 29 ноября. На борту находились 10 человек — туристы и капитан. Северо-Западная транспортная прокуратура взяла расследование происшествия под контроль.

Ранее появились кадры спасения туристов с затонувшего в Мурманской области судна.