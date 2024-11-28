Стало известно, когда выдадут разрешение на применение онковакцины

Официальные документы, дающие разрешение на использование онковакцины, которую разрабатывают специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России, ожидаются в январе. Об этом рассказал директор центра Александр Гинцбург в интервью РИА Новости.

По его словам, каждая вакцина производится индивидуально, поэтому не планируется проводить клинические исследования.

В текущий момент документы на разрешение использования препарата существуют в виде проекта, подчеркнул Гинзбург.

25 ноября глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что онковакцину, которую разработали специалисты ФМБА, планируют начать применять для пациентов уже со следующего года.

Глава ФМБА пояснила, что в результате эксперимента со злокачественной аденокарциномой кишечника у животных было выявлено не просто резкое замедление развития опухоли при введении вакцины, но также и сокращение объемов на 75–80%.

Ранее иммунолог рассказал об эффективности вакцины против рака легкого.