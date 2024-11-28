Глава района на Кубани подал иски в суд после обвинений в коррупции

Глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь после обвинений в коррупции подал в суд иски о защите чести и достоинства. Об этом РИА Новости рассказали в краевой объединенной пресс-службе судов.

В общей сложности в суд поступили три иска в отношении четырех человек, в том числе блогера и депутата Совета станицы Северской Сергея Климова. Даты рассмотрения исков пока не назначены.

Лесь оспаривает появившуюся в социальных сетях информацию, согласно которой он незаконно присваивал земельные участки местных жителей.

25 сентября сообщалось, что у бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, которого подозревают в создании организованной преступной группировки и продаже мест на кладбищах, обнаружили 12 земельных участков и коттедж.

8 августа сообщалось, что начат поиск новых фигурантов дела о коррупции в МЧС Кубани.

Ранее замгубернатора Краснодарского края задержали за коррупцию.