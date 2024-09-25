У задержанного экс-мэра Сочи нашли земельные участки и коттедж

У бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, которого подозревают в создании организованной преступной группировки (ОПГ) и продаже мест на кладбищах, обнаружили 12 земельных участков и коттедж. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, Копайгородский переписал почти всю недвижимость на жену и детей. У чиновника обнаружили 12 земельных участков, «самый маленький из них площадью 279 квадратов, самый большой — 2307 квадратов», а также жилой дом площадью 283 квадратных метра и квартира площадью 279 квадратных метров.

До этого Копайгородского задержали в зоне спецоперации на Украине. В отношении бывшего мэра Сочи, который отправился добровольцем в зону специальной военной операции (СВО), проводятся следственные действия.

Собеседник РИА Новости из силовых структур Краснодарского края подтвердил, что информация о следственных действиях соответствует действительности.

Ранее осужденный за коррупцию курганский экс-мэр ушел на СВО.