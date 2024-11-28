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В Госдуму внесли законопроект об агрессивности бродячих животных

В Госдуму поступил законопроект о критериях агрессивности бродячих животных

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Depositphotos

Госсовет Чувашии внес в Государственную думу РФ законопроект, который наделяет правительство полномочиями по установлению критериев признания бродячих животных агрессивными. Об этом сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке к документу говорится, что предлагается внести изменения в Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», в соответствии с которыми правительство Российской Федерации будет определять, есть ли у животных немотивированная агрессия.

Авторы законопроекта считают, что предложенные изменения снимут социальную напряженность в обществе при решении вопросов обращения с животными, которые остались без владельцев.

26 ноября депутат Государственной думы РФ Александр Толмачев объяснил необходимость закона о штрафах за ненадлежащее содержание домашних животных. Он напомнил, что в последнее время все чаще слышно о нападениях собак на людей.

Ранее в России ввели обязательную маркировку кормов для животных.

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