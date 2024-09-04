На корма поставят метки: в России будут маркировать корма для животных В России с 1 сентября начинается обязательная маркировка кормов для животных

Первый этап обязательной маркировки кормов для животных начинается в России с 1 сентября. Все участники рынка должны подать заявления на регистрацию в системе маркировки. Процесс маркировки будет проходить в несколько этапов, отмечает заместитель директора Института исследований национального и сравнительного права НИУ ВШЭ Олег Московитин.

С 1 сентября, согласно постановлению правительства, началась обязательная маркировка кормов для животных и ветеринарных препаратов, первый этап связан с регистрацией участников в системе «Честный знак» (оператор – Центр развития перспективных технологий). Сам процесс будет поэтапным, что важно с точки зрения нагрузки на бизнес и плавного перехода к нововведениям в отрасли.

Так, только с 1 октября, то есть имеется дополнительный месяц, стартует нанесение маркировки для производителей и импортеров ветпрепаратов, а также на сухие корма и лакомства. До начала обязательной маркировки влажных кормов еще больше времени – она начнется лишь с 1 марта 2025 года.

Следует отметить, что вводимая маркировка была «обкатана» за прошедшие восемь месяцев в рамках пилотного проекта, в котором участвовало 13 тысяч организаций, 220 импортеров и более 476 производителей. Участники «пилота» подтверждают готовность к новым требованиям законодательства, а сами требования и технологии, таким образом, прошли проверку в «полевых условиях», а значит, вероятность столкнуться с проблемами для отрасли крайне минимизируется. Добавим, что сама маркировка в других сферах работает еще с 2019 года, то есть уже была очень активно апробирована как система.

Для многих открытым остается вопрос: зачем все это нужно? Исследования и имеющиеся у государства данные показывают высокую долю нелегальной продукции на данном рынке. Например, по данным исследования Высшей школы экономики, в 2022 году четверть ветеринарных препаратов относилась к нелегальной категории. Доля нелегальных кормов для животных также была высока – 10%.

А ведь это не только вопрос полноты налоговых и иных фискальных поступлений, но и качества и безопасности товаров, здоровья домашних питомцев. Взять хотя бы новость о недавнем массовом отравлении собак и кошек кормом Chammy – в нем было превышено содержание свинца. Маркировка — это один из способов предотвратить такие явления, сделать продукцию, как произведенную внутри страны, так и ввезенную извне, прозрачнее для контролирующих органов и потребителя.

Как всегда, в таких случаях, у органов власти, граждан-потребителей и экспертов возникает вопрос, повлияют ли нововведения на стоимость и доступность товаров и каков будет эффект для государства в целом? Известно, что в разных сферах маркировка товаров применяется уже с 2019 года. На сегодня ее вполне испытали на себе 17 групп товаров – от обуви до лекарств, БАДов, молока, пива, икры и велосипедов, например. При этом влияние затрат на маркировку на рост стоимости таких товаров оценивается официально в 1% за несколько лет. В остальном рост цен на подобные позиции идет согласно обычным рыночным и общеэкономическим факторам, как с остальными товарами.

При этом обеление за счет маркировки рынка принесло легально работающим компаниям дополнительные 350 млрд рублей за счет исключения из отрасли допускавших нечестную конкуренцию нелегальных компаний и роста продаж в легальном секторе. Увеличилось и число добросовестно работающих предприятий. Есть сведения, что на рынке воды «из тени» вышли 460 производителей, а сам рынок обелился на 45%. Число известных государству производителей российских БАДов выросло на 86%, а импортеров – в 7 раз. А это все условия для роста честной конкуренции и снижения/сдерживания роста цен, а не их увеличения.

Маркировка уже на практике доказала, что не влечет за собой дефицит с наличием товаров. Во всяком случае, в их качественной, безопасной, неконтрафактной части. Так, по молоку доля серой, фальсифицированной продукции снизилась в ходе применения маркировки (и повышения на ее основе эффективности государственного контроля) с 30% до 0,2%.

Кстати, благодаря маркировке у государства возникают дополнительный информационный ресурс и инструменты для контроля за ценами (там, где такой контроль допустим по закону). Маркировка фиксирует изменение цен на единицу продукции, и сведения об отклоняющемся поведении поступают в антимонопольную службу, ФНС, Росздравнадзор и другие службы. Если, например, лекарства из категории ЖНВЛП продаются выше утвержденной цены, то это повод для проверки. Если сигареты продают ниже МРЦ – также основание для реакции государства.

Что касается пользы для государства, то кроме защиты интересов потребителей и их питомцев, оздоровления данной отрасли экономики, это и прямое увеличение фискальных сборов. Дополнительные поступления в бюджет страны по маркируемым товарным группам за четыре года (с 2019 по 2023 год) составили, по данным правительства, 791 млрд. рублей. Согласно прогнозам налоговый эффект по итогам этого года достигнет 1,4 трлн. рублей.

Как система поддержит переходящий на маркировку бизнес? Для малых и средних производителей кормов предусмотрена программа по компенсации 50 % затрат на приобретение оборудования для маркировки. Имеется и беспроцентная рассрочка. При этом «Честный знак» предлагает 4 типовых комплекта оборудования для маркировки: от ручного этикетирования небольших партий продукции до автоматизированных линий. То есть, можно выбрать максимально подходящий вариант по потребностям и возможностям каждой компании. Так, что никаких сложностей предстоящие «маркировочные» события участникам рынка события не доставят.

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