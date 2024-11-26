В ГД объяснили необходимость наказания за нарушение правил содержания животных

Депутат Государственной думы РФ Александр Толмачев в интервью RT объяснил необходимость закона о штрафах за ненадлежащее содержание домашних животных. Он напомнил, что в последнее время все чаще слышно о нападениях собак на людей.

«Немало и историй, когда человек остается жив, но серьезно ранен. И далеко не всегда атакуют бродячие собаки, порой опасность представляют спущенные с поводка, бесконтрольно гуляющие без поводка и намордника. Вот к владельцам таких животных и применяются новые штрафы», — отметил парламентарий.

26 ноября депутаты Госдумы приняли на пленарном заседании сразу во втором и третьем чтениях законопроект о штрафах за нарушение требований к содержанию домашних животных.

Поправками ко второму чтению установили, что несоблюдение требований повлечет штраф для граждан от 1,5 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 5 до 15 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 15 до 30 тыс. рублей.

Законопроект был внесен в Госдуму еще в 2021 году. Первоначально устанавливались штрафы до 10 тыс. рублей.

Ранее в России ввели обязательную маркировку кормов для животных.