Аферисты стали чаще использовать схему обмана «перевод по ошибке»

В России снова распространяется схема обмана «перевод по ошибке». Об этом пишут «Известия».

Координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева рассказала, что мошенники отправляют на банковский счет гражданина значительную сумму денег, а затем звонят с просьбой вернуть ее, но уже на другую карту. Если он согласится на требование аферистов, то станет дропом — человеком, чьи банковские счета используются для вывода похищенных мошенническим путем средств.

Кроме того, невольному пособнику аферистов может поступить звонок от потерпевшего, который перевел деньги за дорогостоящий товар, но свою покупку не получил, добавила она.

Также мошенники стали практиковать такие схемы, как взлом личных кабинетов в банках и оформление карт и кредитов по поддельным или похищенным документам жертвы, уточнила Лазарева.

Аферисты активизировали использование схем, при которых они вслепую вовлекают в свою деятельность ничего не подозревающих добропорядочных граждан, поскольку государство ужесточило меры по противодействию мошенническим банковским переводам. В результате существенно вырос спрос на дропов.

«Пассивным дропом поневоле может стать, к сожалению, любая жертва социальной инженерии», — подчеркнула Лазарева.

Накануне сообщалось, что аферисты снова начали использовать схему с обманом покупателей на кассе в магазине. Маркетолог агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина отметила, что мошенник может подойти к покупателю на кассе и предложить оплатить покупку банковской картой в обмен на наличные. Но карта, с которой предлагают оплатить товар, часто оказывается ворованной, предупредила она.

Ранее пенсионер открыл стрельбу с балкона, надеясь вернуть отданные аферистам деньги.