Россиян предупредили о возвращении старой схемы обмана покупателей

Аферисты снова начали использовать схему с обманом покупателей на кассе в магазине. Об этом сообщила маркетолог агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина в беседе с агентством «Прайм».

Мошенник может подойти к покупателю на кассе и предложить оплатить покупку банковской картой в обмен на наличные, отметила она.

«Карта, с которой предлагают оплатить товар, часто оказывается ворованной», — подчеркнула Бастрыкина.

Эксперт обратила внимание на то, что в банкомате нельзя снять деньги без ПИН-кода, а для оплаты небольших покупок до 1-3 тысяч рублей код не нужен.

В случае, если покупатель согласится на такое предложение, то ему придется доказывать непричастность к этим действиям, поскольку оплата с украденной карты будет привязана к его покупке, добавила Бастрыкина.

Накануне сообщалось, что в Нижневартовске мужчина решил принять участие в задержании мошенников, но отдал им 35 млн рублей. Аферисты убедили пенсионера, что его данные попали к мошенникам, и предложили ему помочь поймать злоумышленников. Россиянин поверил и стал выполнять их инструкции. Мужчина поехал в Москву и там передал курьеру преступников свои деньги.

Ранее были названы три самых популярных схемы мошенничества в 2024 году.