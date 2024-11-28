Сообщение о заминированных посылках в столице Болгарии не подтвердилось

Сигнал о наличии заминированных посылок в логистическом центре в столице Болгарии не подтвердился. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).

Предполагаемые взрывчатые вещества были обнаружены в двух посылках во время их плановой проверки рентгеновским аппаратом. В логистический центр курьерской компании в столичном квартале «Дружба» были срочно направлены бригады полиции, пожарной охраны, скорой помощи и автомобиль химической защиты специального подразделения по борьбе с терроризмом.

По имеющимся сведениям, проверка не выявила в посылках взрывчатых веществ или взрывных компонентов. Причина неверного сигнала заключалась в высокой чувствительности рентгена.

27 ноября сообщалось, что неизвестный, вклинившись в радиочастоту аэропорта Ростова-на-Дону, давал ложную информацию о минировании воздушной гавани и угрозе атаки беспилотников.

Ранее в Санкт-Петербурге из-за лжеминера эвакуировали из школ более 14 тысяч человек.