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Из школ в Петербурге из-за лжеминера эвакуировали более 14 тысяч человек

78.ru: в Петербурге более 14 тысяч человек эвакуировали из школ из-за лжеминера

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Shutterstock

В Петербурге из-за ложного сообщения о минировании из школ эвакуировали более 14 тысяч человек. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, неизвестный сообщил по телефону 112 о якобы минировании школы. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось проверить 702 учебных заведения, взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было.

Из шести школ по решению администрации эвакуировали людей. Всего вывести из учебных заведений пришлось более 14 тысяч находившихся внутри учащихся и сотрудников.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками лжеминера. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

Ранее в аэропорту Екатеринбурга самолет задержался на 2,5 часа из-за сообщения о минировании.

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