В Израиле умер палач, казнивший «архитектора Холокоста»

В Израиле в возрасте 86 лет скончался бывший тюремный надзиратель Шалом Нагар, который в 1962 году привел в исполнение приговор — смертную казнь нацистского преступника Адольфа Эйхмана, разработавшего и внедрившего систему массового уничтожения еврейского населения Европы, позднее ставшую известной как Холокост. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

Эйхман, бежавший из Германии в Аргентину после поражения нацистов, был обнаружен еврейской разведкой «Моссад» в 1960 году, несмотря на его конспирацию. Выдало «архитектора Холокоста» хвастовство сына, Николаса Эйхмана, который сообщил своей новой подруге о том, что его отец был важным человеком в нацистской партии — девушка оказалась дочерью пережившего Холокост немецкого еврея Лотара Германа.

После того, как Герман направил в Германию (где Эйхман находился в розыске) письмо об этом, германская прокуратура проинформировала Израиль. В 1960 году Эйхман в результате спецоперации «Моссада» был найден, нейтрализован, похищен и доставлен для суда в Израиль.

31 мая 1962 года Эйхман был приговорен к смертной казни через повешение. Его казнь сала вторым смертным приговор, вынесенный в Израиле до сих пор. Нациста казнил Шалом Нагар, выбранный на эту роль руководством тюрьмы «Рамлы».

Шалом Нагар родился в 1949 году в Йемене, откуда репатриировался в Израиль. Личность Нагара на протяжении 30 лет сохранялась в тайне из опасения мести со стороны выживших соратников Эйхмана или неонацистов.

До этого канадская газета Globe and Mail сообщила, что сразу несколько министерств Канады, включая МИД, выступили против публичного оглашения имен нацистских военных преступников, находящихся в стране, так как это может навредить Украине.

Ранее сообщалось, что к розыску ветерана СС Гунько подключились 15 стран — членов Интерпола.