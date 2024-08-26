Страны — члены Интерпола подключились к розыску ветерана СС Гунько

К розыску ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Гунько (Хунки) подключились 15 стран — членов Интерпола (Международной организации уголовной полиции). Об этом заявило МВД России, передает РИА Новости.

Заочно обвиняемый в России Гунько ранее был объявлен в международный розыск и добавлен в базу данных Интерпола.

Посол РФ в Оттаве Олег Степанов заявлял, что России уже два раза отказывали в экстрадиции Гунько. Он рассказал, что с осени 2023 года российская сторона находится в непрерывном контакте с МИД и правоохранительными органами Канады по делу ветерана СС. Канаде были направлены «исчерпывающие материалы» с фактами совершенных им преступлений. При этом Оттава заявила о недостаточности доказательной базы.

В сентябре 2023 года ветеран дивизии СС «Галичина» прибыл в палату общин Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского. Его представили как «украинско-канадского ветерана Второй мировой войны, который боролся за независимость Украины и против русских».

Ранее генпрокурор РФ обвинил Канаду в обелении преступлений нацистов.